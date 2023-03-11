Гол Лукаку не спас «Интер» от поражения в матче Серии А со «Специей»
Игра на стадионе «Альберто Пикко» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Луки Готти.
В составе «Специи» отличились Даниэль Мальдини (55-я минута), Мбала Н'Зола (87-я, пенальти). В команде из Милана мяч забил Ромелу Лукаку (83-я, пенальти).
«Интер» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Специя» (24 очка) располагается на 17-й строчке.
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