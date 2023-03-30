Бах высказался о запрете выступать российским спортсменам, связанным с вооружёнными силами

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал пункт о военной службе в новых рекомендациях по допуску российских и белорусских спортсменов к международным стартам.

«Мы консультировались с военными и спортивными экспертами по данной теме. Нужно разделять обязательную в России военную службу и тех, кто после неё по своей воле служит в армии или подобных структурах. В этом смысл всей формулы и всей системы», — заявил Бах на пресс-конференции.

По его словам, МОК настоятельно рекомендовали международным федерациям задавать подобные вопросы независимым комиссиям и привлекать экспертов для каждого отдельного случая, чтобы обеспечить сбалансированный подход во всех видах спорта.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

Ранее Бах рассказал, почему были введены санкции только против России.