Бах высказался о запрете выступать российским спортсменам, связанным с вооружёнными силами

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал пункт о военной службе в новых рекомендациях по допуску российских и белорусских спортсменов к международным стартам.
Бах высказался о запрете выступать российским спортсменам, связанным с вооружёнными силами
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«Мы консультировались с военными и спортивными экспертами по данной теме. Нужно разделять обязательную в России военную службу и тех, кто после неё по своей воле служит в армии или подобных структурах. В этом смысл всей формулы и всей системы», — заявил Бах на пресс-конференции.

По его словам, МОК настоятельно рекомендовали международным федерациям задавать подобные вопросы независимым комиссиям и привлекать экспертов для каждого отдельного случая, чтобы обеспечить сбалансированный подход во всех видах спорта.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

Ранее Бах рассказал, почему были введены санкции только против России.

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