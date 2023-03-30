Бах объяснил, почему МОК ввел санкции только против России

Короткая ссылка
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, почему были введены санкции только против России.
Бах объяснил, почему МОК ввел санкции только против России
  • Gettyimages.ru

«СВО началась между Олимпиадой и Паралимпиадой и была нарушением олимпийского перемирия. Поэтому мы должны были принять меры солидарности с Украиной, как мы ранее принимали такие меры солидарности с Йеменом, Эфиопией, Сирией и многими другими странами», — заявил Бах на пресс-конференции. 

Он также отметил, что вопрос об олимпийском перемирии относится не к МОК, а к Генеральной Ассамблее ООН, поэтому инициировать эту процедуру должно правительство Франции.

Заседание исполкома МОК прошло в швейцарской Лозанне с 28 по 30 марта.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

Ранее Бах рассказал, когда организация примет решение по участию российских спортсменов в Играх-2024 в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить