Бах объяснил, почему МОК ввел санкции только против России

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, почему были введены санкции только против России.

«СВО началась между Олимпиадой и Паралимпиадой и была нарушением олимпийского перемирия. Поэтому мы должны были принять меры солидарности с Украиной, как мы ранее принимали такие меры солидарности с Йеменом, Эфиопией, Сирией и многими другими странами», — заявил Бах на пресс-конференции.

Он также отметил, что вопрос об олимпийском перемирии относится не к МОК, а к Генеральной Ассамблее ООН, поэтому инициировать эту процедуру должно правительство Франции.

Заседание исполкома МОК прошло в швейцарской Лозанне с 28 по 30 марта.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

Ранее Бах рассказал, когда организация примет решение по участию российских спортсменов в Играх-2024 в Париже.