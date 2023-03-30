Бах назвал бюджет, направленный на борьбу с манипуляцией результатами
- AFP
«Мы хотим усилить подразделение по борьбе с манипуляциями результатов и выделяем на это $10 млн, особенно это касается олимпийских соревнований в Париже и Милане — Кортине-д'Ампеццо», — заявил Бах на пресс-конференции.
Заседание исполкома МОК прошло в швейцарской Лозанне с 28 по 30 марта.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее Бах сообщил, когда организация примет решение по участию российских спортсменов на Играх-2024 в Париже.