Бах назвал бюджет, направленный на борьбу с манипуляцией результатами

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, сколько исполком организации выделит на борьбу с манипуляциями результатами.

«Мы хотим усилить подразделение по борьбе с манипуляциями результатов и выделяем на это $10 млн, особенно это касается олимпийских соревнований в Париже и Милане — Кортине-д'Ампеццо», — заявил Бах на пресс-конференции.

Заседание исполкома МОК прошло в швейцарской Лозанне с 28 по 30 марта.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Бах сообщил, когда организация примет решение по участию российских спортсменов на Играх-2024 в Париже.