Ассоциация летних олимпийских международных федераций поддержала рекомендации МОК по участию россиян

Совет Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) выразил готовность поддержать рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

«Мы готовы поддержать и помочь заинтересованным международным федерациям в их предстоящих обсуждениях с МОК, учитывая сложность реализации и серьёзные последствия для квалификации Олимпийских игр 2024 года в Париже», — говорится в заявлении.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее главный тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал рекомендации МОК по возвращению российских спортсменов на международные турниры.