Главный тренер сборной России по биатлону Ростовцев — о решении МОК: позиция должна быть единой

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Главный тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению российских спортсменов на международные турниры.
Главный тренер сборной России по биатлону Ростовцев — о решении МОК: позиция должна быть единой
  • РИА Новости

«Тема новых рекомендаций от МОК на тренерском совете СБР не обсуждалась. Видел различные высказывания, но комментировать их я не буду. Знаю одно — позиция нашего государства, Министерства спорта, ОКР должна быть единой», — цитирует Ростовцева «Чемпионат».

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

Ранее форум спортсменов Олимпийского совета Азии поддержал рекомендации МОК по допуску россиян.

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