Главный тренер сборной России по биатлону Ростовцев — о решении МОК: позиция должна быть единой

Главный тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению российских спортсменов на международные турниры.

«Тема новых рекомендаций от МОК на тренерском совете СБР не обсуждалась. Видел различные высказывания, но комментировать их я не буду. Знаю одно — позиция нашего государства, Министерства спорта, ОКР должна быть единой», — цитирует Ростовцева «Чемпионат».

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

Ранее форум спортсменов Олимпийского совета Азии поддержал рекомендации МОК по допуску россиян.