Карякин: было бы неплохо, чтобы Баху предложили провести турнир для спортсменов без флага

Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин заявил, что будет неплохо, если главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху предложат провести соревнования для спортсменов без флага.

«Я давно сказал, что к нам относятся по‑свински, не уважают, презирают, придумывают, как нас унизить. Было бы неплохо, чтобы Баху предложили провести турнир для спортсменов без флага. Не важно, из какой страны. Это хотя бы будет честно», — заявил Карякин в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

28 февраля юрист ФИДЕ Александр Мартынов сообщил о переходе ФШР в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

Ранее Карякин провёл рабочую встречу с министром культуры, спорта и молодёжи Луганской Народной Республики (ЛНР) Дмитрием Сидоровым.