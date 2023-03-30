Карякин: было бы неплохо, чтобы Баху предложили провести турнир для спортсменов без флага

Короткая ссылка
Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин заявил, что будет неплохо, если главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху предложат провести соревнования для спортсменов без флага.
Карякин: было бы неплохо, чтобы Баху предложили провести турнир для спортсменов без флага
  • РИА Новости

«Я давно сказал, что к нам относятся по‑свински, не уважают, презирают, придумывают, как нас унизить. Было бы неплохо, чтобы Баху предложили провести турнир для спортсменов без флага. Не важно, из какой страны. Это хотя бы будет честно», — заявил Карякин в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

28 февраля юрист ФИДЕ Александр Мартынов сообщил о переходе ФШР в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

Ранее Карякин провёл рабочую встречу с министром культуры, спорта и молодёжи Луганской Народной Республики (ЛНР) Дмитрием Сидоровым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить