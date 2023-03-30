«Евро-Футбол»: полузащитник «Зенита» Кузяев предложен «Лиону» и ещё двум клубам Лиги 1

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в Лиге 1.

Как сообщает «Евро-Футбол», услуги Кузяева предложены «Лиону» и ещё двум клубам французской Лиги 1.

По информации источника, ближайшим летом футболист сможет сменить команду на бесплатной основе.

Кузяев перешёл в «Зенит» из «Ахмата» в 2017 году. В нынешнем сезоне 30-летний футболист провёл 20 матчей во всех турнирах за питерцев, забил пять голов и отдал пять голевых передач. Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета этого года.

Ранее отец Кузяева прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны турецких клубов.