Отец Кузяева прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны турецких клубов

Отец и агент футболиста Далера Кузяева Адьям Кузяев прокомментировал информацию о том, что турецкие клубы заинтересованы в подписании полузащитника «Зенита».

«Слухи на то и слухи. Далер сосредоточен на играх за «Зенит», тем более «Химки» показали, что наш чемпионат очень серьёзный. Вот и в Кубке «Зенит» будет играть без нескольких игроков основы. Все мысли о «Зените», — цитирует Кузяева РИА Новости.

Как сообщает «Евро-Футбол», Кузяев может перейти в «Галатасарай» или «Фенербахче».

По информации источника, услуги хавбека предложили турецким клубам.

Кузяев перешёл в «Зенит» из «Ахмата» в 2017 году. В нынешнем сезоне 30-летний футболист провёл 20 матчей во всех турнирах за питерцев, забил пять голов и отдал пять голевых передач. Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета этого года.

Ранее в «Галатасарае» опровергли информацию, что клубу предлагали Кузяева.