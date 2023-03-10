В «Галатасарае» опровергли информацию, что клубу предлагали Кузяева

Коскун Гульбахар, директор по связям с общественностью «Галатасарая», высказался об информации, что клуб заинтересован в подписании полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

«У нас нет никакой информации о том, что представители Кузяева предлагали игрока «Галатасараю». Это не так», — цитирует Гульбахара Sport24.

Как сообщает «Евро-Футбол», Кузяев может перейти в «Галатасарай» или «Фенербахче».

По информации источника, услуги хавбека предложили турецким клубам.

Кузяев перешёл в «Зенит» из «Ахмата» в 2017 году. В нынешнем сезоне 30-летний футболист провёл 20 матчей во всех турнирах за питерцев, забил пять голов и отдал пять голевых передач. Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета этого года.

Ранее в «Фенербахче» опровергли слухи о возможном подписании Кузяева.