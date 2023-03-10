В «Фенербахче» опровергли слухи о возможном подписании Кузяева

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки прокомментировал информацию, что клуб заинтересован в подписании полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

«Кузяев может перейти в «Фенербахче»? Нет, это неправда», — цитирует Баки «Спорт-Экспресс».

Как сообщает «Евро-Футбол», Кузяев может перейти в «Галатасарай» или «Фенербахче».

По информации источника, услуги хавбека предложили турецким клубам.

Кузяев перешёл в «Зенит» из «Ахмата» в 2017 году. В нынешнем сезоне 30-летний футболист провёл 20 матчей во всех турнирах за питерцев, забил пять голов и отдал пять голевых передач. Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета этого года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может приобрести Коваленко в случае ухода Кузяева.