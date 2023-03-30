Поршнев считает чемпионат России в Ханты‑Мансийске главным стартом для команды в сезоне

Российский биатлонист Никита Поршнев рассказал о своём участии в смешанной эстафете на чемпионате России в Ханты‑Мансийске.

«Когда я подхожу на рубеж вторым или третьим, мне всегда легче. В борьбе я отключаюсь и концентрируюсь на стрельбе. Нормально сработал. Это был самый главный старт для нас в сезоне, который проходит у нас дома. Мы обязаны здесь выступать хорошо. Рад, что всё получается», — сказал Поршнев в эфире канала «Матч ТВ».

Команда ХМАО-Югры одержала победу в смешанной эстафете на ЧР по биатлону. Её представляли Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Пётр Пащенко, Никита Поршнев. Спортсмены прошли дистанцию без штрафных кругов и с 12 промахами, показав время 1 час 12 минут 42,6 секунды.

Второе место заняли Любовь Калинина, Ксения Шнейдер, Вадим Истамгулов и Александр Поварницын (Тюменская область) (+25,5). Третье — Ксения Довгая, Алина Кудисова, Алексей Вагин и Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра-2) (+41,6).

Ранее биатлонист сборной ХМАО‑Югры Пётр Пащенко высказался о победе в смешанной эстафете на чемпионате России в Ханты-Мансийске.