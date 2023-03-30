Пащенко о победе в смешанной эстафете: хотел создать интригу, немного перестарался и чуть её не убил

Биатлонист сборной ХМАО-Югры Пётр Пащенко высказался о победе в смешанной эстафете на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

«Откуда была такая уверенность? С таким составом, который всё подряд выигрывает, я был уверен. Вчера я рассказывал, как надо подходить к рубежу и стрелять, сегодня я показал. Хотел создать интригу, немного перестарался и чуть её не убил», — сказал Пащенко в эфире «Матч ТВ».

Команда ХМАО-Югры одержала победу в смешанной эстафете на ЧР по биатлону. Её представляли Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Пётр Пащенко, Никита Поршнев. Спортсмены прошли дистанцию без штрафных кругов и с 12 промахами, показав время 1 час 12 минут 42,6 секунды.

Второе место заняли Любовь Калинина, Ксения Шнейдер, Вадим Истамгулов и Александр Поварницын (Тюменская область) (+25,5). Третье — Ксения Довгая, Алина Кудисова, Алексей Вагин и Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра-2) (+41,6).

Ранее Поварницын сообщил, что пробежал смешанную эстафету на лыжах Максима Цветкова.