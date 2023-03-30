Поварницын: бежал в эстафете на лыжах Цветкова

Российский биатлонист Александр Поварницын сообщил, что пробежал смешанную эстафету на лыжах Максима Цветкова.

«Я бежал на паре Максима Цветкова сегодня. В предыдущих гонках бежал на своих — они вообще не ехали, просто стояли. Я готов хорошо, но проигрывал из-за инвентаря. А сегодня Макс дал мне свои старенькие боевые лыжи, которые отработали хорошо», — цитирует Поварницына «Чемпионат».

Команда ХМАО-Югры одержала победу в смешанной эстафете на ЧР по биатлону. Её представляли Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Пётр Пащенко, Никита Поршнев. Спортсмены прошли дистанцию без штрафных кругов и с 12 промахами, показав время 1 час 12 минут 42,6 секунды.

Второе место заняли Любовь Калинина, Ксения Шнейдер, Вадим Истамгулов и Александр Поварницын (Тюменская область) (+25,5). Третье — Ксения Довгая, Алина Кудисова, Алексей Вагин и Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра-2) (+41,6).

Ранее сообщалось, что Сливко и Гараничев выиграли золото в одиночной смешанной эстафете на чемпионате России по биатлону.