В Дании отказались проводить турниры по фехтованию из-за допуска россиян

Председатель правления Датской федерации фехтования Ян Йенсен заявил, что организация отказалась проводить на территории страны международные турниры из-за допуска россиян и белорусов.

«Мы пришли к выводу, что, к сожалению, мы не в состоянии это осуществить. Мы не можем это сделать, пока россиянам и белорусам разрешено быть частью международных соревнований. Не секрет, что мы проголосовали против их участия. Наши фехтовальщики не хотят быть частью этого», — цитирует Йенсена BT.

10 марта стало известно, что конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям. Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло в режиме онлайн.

28 марта стало известно, что 318 фехтовальщиков обратились в МОК и FIE с просьбой пересмотреть решение о возвращении спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования.

Ранее Финская ассоциация фехтования отменила международный турнир по фехтованию из-за допуска россиян.