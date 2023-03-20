Финляндия отменила международный турнир по фехтованию из-за допуска россиян

Финская ассоциация фехтования отменила международный турнир по фехтованию из-за допуска россиян.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Поскольку в сложившихся обстоятельствах организация не могла помешать российским и белорусским атлетам участвовать в соревнованиях, у нас не было другого выхода, кроме как отменить турнир», — заявили в Финской ассоциации фехтования.

Турнир должен был пройти в Турку 23—24 сентября.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что спортсмены сборной США по фехтованию выступили против участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах.