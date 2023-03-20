Узнать больше

Финляндия отменила международный турнир по фехтованию из-за допуска россиян

Короткая ссылка
Финская ассоциация фехтования отменила международный турнир по фехтованию из-за допуска россиян.
Финляндия отменила международный турнир по фехтованию из-за допуска россиян
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Поскольку в сложившихся обстоятельствах организация не могла помешать российским и белорусским атлетам участвовать в соревнованиях, у нас не было другого выхода, кроме как отменить турнир», — заявили в Финской ассоциации фехтования.

Турнир должен был пройти в Турку 23—24 сентября.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что спортсмены сборной США по фехтованию выступили против участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить