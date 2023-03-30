Тарпищев считает, что Хачанов способен выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами
- РИА Новости
«Козырь Хачанова — подача. Когда он подаёт под 70%, то почти не проигрывает. Хотя с Циципасом играли равно. Карен физически выглядит хорошо и вполне может выйти в полуфинал турнира», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Россиянин одержал победу над греком Стефаносом Циципасом со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.
В следующем туре Хачанов сыграет с Франсиско Серундоло (Аргентина).
Ранее Тарпищев заявил, что новые рекомендации МОК ничего не меняют для российских теннисистов.