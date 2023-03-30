Романо: Хави подпишет новый контракт с «Барселоной» по окончании сезона

Главный тренер «Барселоны» Хави планирует продлить контракт с каталонским клубом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, каталонский клуб уже приготовил новое соглашение для специалиста.

6 ноября 2021 года Хави официально был назначен на пост главного тренера «Барселоны». Действующее соглашение тренера и клуба рассчитано до 2024 года.

Хави провёл 767 матчей в качестве игрока «Барселоны», в её составе он выиграл 25 трофеев.

Ранее полузащитник «Барселоны» Серхио Роберто высказался о возможном возвращении в каталонский клуб нападающего ПСЖ Лионеля Месси.