Беллингем — лучший игрок не старше 21 года по версии ESPN
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По версии ESPN, 19-летний англичанин признан лучшим футболистом.
С 2020 года хавбек выступает за дортмундскую «Боруссию». В составе сборной Англии он стал серебряным призёром Евро-2020.
Также в топ-10 вошли: Педри («Барселона»), Букайо Сака («Арсенал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Гави («Барселона»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Флориан Вирц («Байер»), Йошко Гвардиол («Лейпциг») и Мойсес Кайседо («Брайтон»).
Ранее сообщалось, что «Боруссия» предлагала за Головина €40 млн зимой.