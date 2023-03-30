Беллингем — лучший игрок не старше 21 года по версии ESPN

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Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем признан лучшим игроком не старше 21 года.
Беллингем — лучший игрок не старше 21 года по версии ESPN
  • Gettyimages.ru

По версии ESPN, 19-летний англичанин признан лучшим футболистом.

С 2020 года хавбек выступает за дортмундскую «Боруссию». В составе сборной Англии он стал серебряным призёром Евро-2020.

Также в топ-10 вошли: Педри («Барселона»), Букайо Сака («Арсенал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Гави («Барселона»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Флориан Вирц («Байер»), Йошко Гвардиол («Лейпциг») и Мойсес Кайседо («Брайтон»).

Ранее сообщалось, что «Боруссия» предлагала за Головина €40 млн зимой.

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