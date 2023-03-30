Российский хоккеист Кныжов продлил контракт с клубом НХЛ «Сан-Хосе»

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Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Новое соглашение рассчитано на два сезона, по которому Николай заработает $ 2,5 млн, сообщает пресс-служба клуба. 

Спортсмен был прооперирован из-за спортивной грыжи в мае 2021 года. В сезон-2021/22 получил травму нижней части тела и перенёс операцию, во время которой ему занесли инфекцию. Хоккеист пропустил весь сезон регулярного чемпионата. В августе 2022 из-за порванного ахиллова сухожилия был вынужден пропустить половину сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что нападающий Дмитрий Овчинников продолжит карьеру в клубе НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс».

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