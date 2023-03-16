Овчинников расторг контракт с «Сибирью» и перешёл в «Торонто»

Нападающий Дмитрий Овчинников продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс».

20-летний форвард расторг контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь», сообщает в Twitter агент Шуми Бабаев.

Уточняется, что уроженец Читы уже улетел в Канаду.

Овчинников был выбран «Торонто» в пятом раунде драфта НХЛ 2020 года под 137-м номером. С россиянином был подписан трёхлетний контракт новичка с сезона-2021/22. В регулярном чемпионате КХЛ в 68 матчах он набрал 13 очков (пять шайб + восемь результативных передач).

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