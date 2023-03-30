Уткин: хуже фанатов Роналду только фанаты Загитовой

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Спортивный журналист Василий Уткин высказал мнение о фанатах португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Что ни говори, а хуже фанатов Роналду (я именно о фанатах) только фанаты Загитовой», — написал Уткин в своём Telegram-канале в ответ на слова чемпиона мира по футболу 1998 года в составе сборной Франции Франка Лебёфа по поводу поклонников португальца.

Фанаты Роналду оскорбили Лебёфа из-за того, что он «ничего не понимает в футболе и никогда не был и не будет на одном уровне с португальским нападающим».

24 марта португалец первым в истории забил 100 мячей в официальных матчах сборных. Также он стал абсолютным рекордсменом по числу матчей на уровне национальных сборных. Игра с Лихтенштейном стала для него 197-й. Футболист превзошёл достижение нападающего сборной Кувейта Бадера аль-Мутава (196 игр).

Ранее главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил игру Роналду в матче второго тура квалификации чемпионата Европы — 2024 с Люксембургом.

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