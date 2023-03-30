Экс-тренер сборной Испании по футболу Энрике заявил, что хочет возглавить топ-клуб АПЛ

Бывший главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике заявил, что хотел бы возглавить топ-клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Я бы хотел попробовать себя в АПЛ. Но я соглашусь только на интересные проекты. Я присоединюсь к клубу, где смогу делать большие дела. Я продолжаю получать предложения и от сборных, готов рассмотреть все варианты», — цитирует Энрике SER Gijon.

Сборная Испании под руководством специалиста вылетела с ЧМ-2022 в первом раунде плей-офф, уступив команде Марокко. Энрике после поражения объявил об отставке. Он возглавлял команду с 2019 года.

По информации источника, Энрике является одним из фаворитов на пост наставника в национальной команде Бразилии.

Ранее сообщалось, что Энрике или экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан могут возглавить «Челси».