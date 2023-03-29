Фристайлист Набиулин намерен вернуться в спорт после дисквалификации
- РИА Новости
На вопрос, планирует ли он возвращаться в спорт, Набиулин ответил: «Да, конечно». Его слова приводит «Матч ТВ».
Он напомнил, что сначала его оправдали.
«Я откатался сезон, выиграл много соревнований и теперь после апелляции получил дисквалификацию. Просили два года, но в итоге это девять месяцев с учётом уже трёх отбытых», — заключил Набиулин.
27-летний спортсмен является победителем зимней Универсиады 2019 года и чемпионом России 2021 года в дисциплине «ски-кросс».
Набиулин нарушил правила порядка предоставления информации о местонахождении.
Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что спортсмены, которые могут легально воспользоваться какой-то дополнительной фармподдержкой, всегда будут иметь определённое преимущество.