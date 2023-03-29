Глава ФСБР Мамиашвили заявил, что федерация будет детально прояснять рекомендации МОК

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из России на международные соревнования.

«4 апреля у нас будет бюро международной федерации, также до 4 апреля мы будем вести консультации и согласование с международной федерацией. Будем прояснять более детально, что подразумевается под их трактовкой», — цитирует Мамиашвили РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

Ранее МОК призвал международные федерации оперативно решить вопрос допуска россиян.