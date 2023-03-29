Кавазашвили: Дзюба на сегодняшний день является лучшим форвардом в РПЛ

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил игру нападающего столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы в сезоне-2022/23.

«Я согласен с таким решением, потому что Дзюба ещё не сказал своего последнего слова. На сегодняшний день Артём, на мой взгляд, является лучшим центральным форвардом нашего чемпионата, несмотря на то что он пропустил значительное время, когда искал себе новый клуб», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

34-летний форвард забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу в пяти матчах за «Локомотив». Дзюба был признан лучшим игроком РПЛ в марте.

«Локомотив» по итогам 20 туров с 22 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что Дзюба заслуженно признан лучшим игроком РПЛ в марте.