Организаторы Уимблдона на этой неделе проведут переговоры с WTA и ATP по допуску россиян

Исполнительный директор Открытого чемпионата Великобритании 2023 года Салли Болтон рассказала, когда с представителями Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) обсудит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии.

Переговоры пройдут на следующей неделе. На встрече будет также обсуждаться, каким образом будет объявлено о снятии запрета на участие в турнире российских и белорусских теннисистов, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что также станет ясно, будут ли на россиян и белорусов наложены какие-либо дополнительные ограничения.

Напомним, россияне и белорусы допускаются на турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании.

Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля.

Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская наградит россиян в случае победы на Уимблдоне-2023.