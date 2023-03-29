Организаторы Уимблдона на этой неделе проведут переговоры с WTA и ATP по допуску россиян

Короткая ссылка
Исполнительный директор Открытого чемпионата Великобритании 2023 года Салли Болтон рассказала, когда с представителями Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) обсудит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии.
Организаторы Уимблдона на этой неделе проведут переговоры с WTA и ATP по допуску россиян
  • Gettyimages.ru

Переговоры пройдут на следующей неделе. На встрече будет также обсуждаться, каким образом будет объявлено о снятии запрета на участие в турнире российских и белорусских теннисистов, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что также станет ясно, будут ли на россиян и белорусов наложены какие-либо дополнительные ограничения.

Напомним, россияне и белорусы допускаются на турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании.

Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. 

Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская наградит россиян в случае победы на Уимблдоне-2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить