Пименов — о критериях МОК по допуску россиян: верю, что скоро всё изменится
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«Это очень грустно. Слов просто даже нет. Что делать? Ждать. Верю, что скоро всё изменится», — цитирует Пименова «Матч ТВ».
ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее Министерство молодёжи и спорта Украины осудило рекомендации МОК по допуску россиян.