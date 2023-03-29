Пименов — о критериях МОК по допуску россиян: верю, что скоро всё изменится

Бывший форвард сборной России по футболу и столичного «Локомотива» Руслан Пименов высказался о возможном допуске россиян до участия в международных соревнованиях.

«Это очень грустно. Слов просто даже нет. Что делать? Ждать. Верю, что скоро всё изменится», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Министерство молодёжи и спорта Украины осудило рекомендации МОК по допуску россиян.