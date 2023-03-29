Неймар проиграл €1 млн в онлайн-казино и расплакался в прямом эфире

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Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар попал в комичную ситуацию.
Неймар проиграл €1 млн в онлайн-казино и расплакался в прямом эфире
  • Gettyimages.ru

31-летний форвард сборной Бразилии по футболу эмоционально отреагировал на проигрыш около €1 млн в онлайн-казино. Игрок вёл трансляцию на странице в социальных сетях. А после получения информации о том, что он лишился значительной суммы, сымитировал плач под песню из фильма «Титаник».

Неймар в сезоне-2022/23 в 29 матчах за ПСЖ во всех турнирах забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач. Бразилец пропустит остаток сезона из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет завершить карьеру в ПСЖ.

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