Карполь: в FIVB соскучились по российским волейболистам

Заслуженный тренер России по волейболу Николай Карполь высказался о возможном допуске россиян до участия в международных соревнованиях.

«Ну, я думаю, соскучились. Я считаю, что участие наших спортсменов, особенно мужчин, это украшение любого турнира. Посмотрим, какое решение примет международная федерация, все равно она под давлением принимает решение», — цитирует Карполя РИА Новости.

Международная федерация волейбола (FIVB) 29 марта сообщила, что признает новые рекомендации исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к участию в международных соревнованиях и дополнительно изучит их применение в волейболе.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Министерство молодёжи и спорта Украины осудило рекомендации МОК по допуску россиян.







