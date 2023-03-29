Канчельскис: ужасно, что АПЛ не включила россиян в свой ролик

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о том, что Английская премьер-лига (АПЛ) не включила в список лучших голов турнира российских футболистов.
Канчельскис: ужасно, что АПЛ не включила россиян в свой ролик
  • РИА Новости

«Люди, выпускавшие подборку лучших голов представителей всех стран в АПЛ без россиян, — зависимые люди. Им сказали сверху — и всё. Конечно, ужасно и жалко, что не включили россиян в свой ролик», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

При этом он призвал российских болельщиков и футболистов сильно не расстраиваться, поскольку «жизнь продолжается».

«Дай бог, чтобы другие наши футболисты приезжали в Англию, забивали, и их показывали. Мы ничего изменить не можем. На обиженных воду возят», — добавил экс-игрок сборной России.

В различных английских клубах, помимо Канчельскиса, выступали Андрей Аршавин («Арсенал»), Динияр Билялетдинов («Эвертон»), Роман Павлюченко («Тоттенхэм»), Павел Погребняк («Фулхэм»).

29 марта АПЛ выпустила ролик, в котором были представлены лучшие голы от представителей всех стран, кроме России.

Ранее сообщалось, что легендарные тренеры сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер были включены в Зал славы АПЛ.

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