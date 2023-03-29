Фергюсон и Венгер включены в Зал славы АПЛ

Легендарные тренеры сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер были включены в Зал славы Английской премьер-лиги (АПЛ).

Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Он 13 раз приводил команду к победе в АПЛ.

Венгер руководил командой с 1996 по 2018 год и трижды приводил «Арсенал» к успеху в чемпионате Англии.

Зал славы был открыт в 2021 году. Его первыми членами стали Тьерри Анри, Алан Ширер, Дэвид Бекхэм, Деннис Бергкамп, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард.

Ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» готово установить статую экс-тренера Венгера у домашнего стадиона клуба «Эмирейтс».