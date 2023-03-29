Тарасова считает, что фигуристы ЦСКА будут задумываться об уходе из клуба после рекомендаций МОК
- РИА Новости
«Конечно, люди будут думать об уходе. В ЦСКА не только Трусова, но ещё и наш чемпион страны Марк Кондратюк. Руководству ЦСКА нужно задуматься над тем, что необходимо предпринять, чтобы от них люди не уходили», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Также на исполкоме МОК было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.
Ранее в НОК Белоруссии выступили против рекомендаций МОК по допуску спортсменов.