Тарасова считает, что фигуристы ЦСКА будут задумываться об уходе из клуба после рекомендаций МОК

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что фигуристы ЦСКА могут задумываться об уходе из клуба после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).
Тарасова считает, что фигуристы ЦСКА будут задумываться об уходе из клуба после рекомендаций МОК
  • РИА Новости

«Конечно, люди будут думать об уходе. В ЦСКА не только Трусова, но ещё и наш чемпион страны Марк Кондратюк. Руководству ЦСКА нужно задуматься над тем, что необходимо предпринять, чтобы от них люди не уходили», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Также на исполкоме МОК было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее в НОК Белоруссии выступили против рекомендаций МОК по допуску спортсменов.

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