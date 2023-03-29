Мостовой — о ролике АПЛ: не удивлюсь, если в Испании будут выбирать голы и моих не будет

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Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о том, что российских футболистов не включили в видео АПЛ с лучшими голами представителей разных стран.
Мостовой — о ролике АПЛ: не удивлюсь, если в Испании будут выбирать голы и моих не будет
  • РИА Новости

«С точки зрения футбола это нелогично. Однако всем понятно, почему так делается. Если так будут выбирать в Испании, то не удивлюсь, если мои голы тоже не появятся», — цитирует Мостового «Чемпионат».

29 марта АПЛ выпустила ролик, в котором были представлены лучшие голы от представителей всех стран, кроме России.

Ранее сообщалось, что легендарные тренеры сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер были включены в Зал славы АПЛ.

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