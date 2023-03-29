Мостовой — о ролике АПЛ: не удивлюсь, если в Испании будут выбирать голы и моих не будет
- РИА Новости
«С точки зрения футбола это нелогично. Однако всем понятно, почему так делается. Если так будут выбирать в Испании, то не удивлюсь, если мои голы тоже не появятся», — цитирует Мостового «Чемпионат».
29 марта АПЛ выпустила ролик, в котором были представлены лучшие голы от представителей всех стран, кроме России.
Ранее сообщалось, что легендарные тренеры сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер были включены в Зал славы АПЛ.