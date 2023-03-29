Габулов: верю, что Россия может сыграть с Китаем

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов прокомментировал информацию, что национальная команда может провести матч с Китаем.

«Верю, что сборная России может сыграть товарищеский матч с Китаем. Если это было озвучено министром спорта России Матыциным, то данное событие вполне реалистично. Игра с Китаем будет хорошим опытом для сборной России с футбольной точки зрения», — цитирует Габулова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что хотел бы увидеть данный матч. По его словам, если данное событие пройдёт в России, то он пойдёт на стадион.

Напомним, что в марте сборная России провела две товарищеские игры.

Встреча национальной команды с Ираном 23 марта в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

26 марта сборная России обыграла команду Ирака. Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:0.

ФИФА и УЕФА исключили сборную из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее Матыцин заявил, что сборная России по футболу может провести матч с Китаем.