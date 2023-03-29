Тихонов прокомментировал слова Майгурова про уход спортсменов из силовых структур

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался об идее увольнения спортсменов из силовых структур.
Тихонов прокомментировал слова Майгурова про уход спортсменов из силовых структур
  • РИА Новости

«Не согласен с заявлением главы СБР Виктора Майгурова. Не знаю, как юридически будет происходить возможное увольнение из вооружённых сил, но не надо принимать никаких условий. Сегодня нам одни условия выставляют, завтра другие», — цитирует Тихонова РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Тихонов предрёк раскол МОК после новых рекомендаций о допуске российских спортсменов.

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