Тихонов предрёк раскол МОК после новых рекомендаций о допуске российских спортсменов
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«Более безголового решения принять никто не мог. Президент МОК Томас Бах и весь исполком — все безголовые. Сегодняшнее руководство МОК — это больные люди. Они что, хотят сделать наших спортсменов предателями Родины? Болваны», — приводит слова Тихонова РИА Новости.
Советский биатлонист предрёк раскол МОК после новых рекомендаций.
«Они дождутся, что МОК расколется на две части, а с нами будет достаточно стран. Американцы 34 страны разбомбили, немцы вообще Великую Отечественную войну начали. Их вообще никуда не надо допускать», — заявил он.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.
Ранее глава МОК Томас Бах объяснил новые рекомендации по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.