Тихонов предрёк раскол МОК после новых рекомендаций о допуске российских спортсменов

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в соревнованиях.

«Более безголового решения принять никто не мог. Президент МОК Томас Бах и весь исполком — все безголовые. Сегодняшнее руководство МОК — это больные люди. Они что, хотят сделать наших спортсменов предателями Родины? Болваны», — приводит слова Тихонова РИА Новости.

Советский биатлонист предрёк раскол МОК после новых рекомендаций.

«Они дождутся, что МОК расколется на две части, а с нами будет достаточно стран. Американцы 34 страны разбомбили, немцы вообще Великую Отечественную войну начали. Их вообще никуда не надо допускать», — заявил он.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее глава МОК Томас Бах объяснил новые рекомендации по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.