USA Today: МОК получает золотую медаль за трусость, отложив решение по России

Американское издание USA Today подвергло критике Международный олимпийский комитет (МОК) за то, что организация отложила решение по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

«В очередной раз МОК получает золотую медаль за трусость, отложив решение по российским спортсменам. До Игр в Париже осталось 16 месяцев, уже начали проходить квалификационные соревнования, и все требуют ответа на вопрос, допустят ли Россию до соревнований», — говорится в материале издания USA Today.

В заявлении также говорится, что МОК мог принять какое-либо решение по допуску российских спортсменов, а не перекладывать ответственность.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что не покинет спортивное общество «Динамо», несмотря на рекомендации МОК.