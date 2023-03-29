USA Today: МОК получает золотую медаль за трусость, отложив решение по России
- РИА Новости
«В очередной раз МОК получает золотую медаль за трусость, отложив решение по российским спортсменам. До Игр в Париже осталось 16 месяцев, уже начали проходить квалификационные соревнования, и все требуют ответа на вопрос, допустят ли Россию до соревнований», — говорится в материале издания USA Today.
В заявлении также говорится, что МОК мог принять какое-либо решение по допуску российских спортсменов, а не перекладывать ответственность.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что не покинет спортивное общество «Динамо», несмотря на рекомендации МОК.