USA Today: МОК получает золотую медаль за трусость, отложив решение по России

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Американское издание USA Today подвергло критике Международный олимпийский комитет (МОК) за то, что организация отложила решение по допуску российских спортсменов на международные соревнования.
USA Today: МОК получает золотую медаль за трусость, отложив решение по России
  • РИА Новости

«В очередной раз МОК получает золотую медаль за трусость, отложив решение по российским спортсменам. До Игр в Париже осталось 16 месяцев, уже начали проходить квалификационные соревнования, и все требуют ответа на вопрос, допустят ли Россию до соревнований», — говорится в материале издания USA Today.

В заявлении также говорится, что МОК мог принять какое-либо решение по допуску российских спортсменов, а не перекладывать ответственность.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что не покинет спортивное общество «Динамо», несмотря на рекомендации МОК.

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