Клуб «Эксельсиор» лишил капитана повязки из-за отказа участвовать в ЛГБТ-акции

Футбольный клуб «Эксельсиор» лишил Редуана Эль-Якуби капитанской повязки из-за отказа участвовать в ЛГБТ-акции.

В заявлении пресс-службы было отмечено, что данное решение было принято в интересах клуба и игрока.

Инцидент произошёл перед матчем с «Камбюром» в чемпионате Нидерландов.

Эль-Якуби отказался вставать рядом с баннером OneLove во время командного фото. OneLove — это кампания по борьбе с дискриминацией и расизмом, а также за права ЛГБТ и права человека.

Ранее сообщалось, что в НХЛ дадут оценку целесообразности ЛГБТ-акций.