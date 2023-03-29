Клуб «Эксельсиор» лишил капитана повязки из-за отказа участвовать в ЛГБТ-акции

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Футбольный клуб «Эксельсиор» лишил Редуана Эль-Якуби капитанской повязки из-за отказа участвовать в ЛГБТ-акции.
Клуб «Эксельсиор» лишил капитана повязки из-за отказа участвовать в ЛГБТ-акции
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В заявлении пресс-службы было отмечено, что данное решение было принято в интересах клуба и игрока.

Инцидент произошёл перед матчем с «Камбюром» в чемпионате Нидерландов.

Эль-Якуби отказался вставать рядом с баннером OneLove во время командного фото. OneLove — это кампания по борьбе с дискриминацией и расизмом, а также за права ЛГБТ и права человека.

Ранее сообщалось, что в НХЛ дадут оценку целесообразности ЛГБТ-акций.

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