Лакерник: несмотря на отсутствие российских фигуристов на международных стартах, сезон можно считать успешным

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Почетный президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник дал оценку сезону, в котором российские фигуристы не принимали участия в международных соревнованиях.
Лакерник: несмотря на отсутствие российских фигуристов на международных стартах, сезон можно считать успешным
  • РИА Новости

«ФФККР спланировала полный соревновательный сезон, сумела его профинансировать, и почти все спортсмены сборной участвовали во всех соревнованиях. Несмотря на то что нас не было на международных стартах, этот сезон можно считать успешным.

Наши спортсмены идут своим путём, сочетающим сложность и зрелищность исполнения», — приводит слова Лакерника ТАСС.

Он также отметил, что российское фигурное катание идёт путём, который даёт хороший результат.

ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года.

Ранее сообщалось, что CAS рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований под эгидой ISU 2 мая.

 

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