CAS рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований под эгидой ISU 2 мая
Апелляция будет рассмотрена 2 мая 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба CAS.
ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года.
Международный олимпийский комитет (МОК) 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.
Ранее сообщалось, что ISU высказался о возможном допуске россиян на международные турниры.