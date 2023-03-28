CAS рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований под эгидой ISU 2 мая

Стало известно, когда спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит совместную апелляцию Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союза конькобежцев России на решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отстранении россиян от соревнований.

Апелляция будет рассмотрена 2 мая 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее сообщалось, что ISU высказался о возможном допуске россиян на международные турниры.