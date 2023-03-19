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ISU продолжит консультации по вопросу допуска россиян на международные турниры

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Международный союз конькобежцев (ISU) высказался о возможном допуске россиян на международные турниры.
ISU продолжит консультации по вопросу допуска россиян на международные турниры
  • РИА Новости

«ISU внимательно следит за ситуацией в мире, а также за дискуссиями в рамках олимпийского движения.

ISU принял к сведению заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по итогам заседания от 25 января 2023 года о том, что МОК продолжит двусторонние консультации с международными федерациями.

В ожидании таких консультаций с МОК, а также консультаций внутри ISU организация будет придерживаться своей политики», — приводит заявление ISU «Матч ТВ».

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU).

Ранее главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о готовности российских спортсменов к соревнованиям на международной арене.

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