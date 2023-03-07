Чайковская: мы в любой момент готовы выйти на мировую арену и показать, кто есть кто

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о готовности российских спортсменов к соревнованиям на международной арене.

«Благодарю вас за поддержку во время ОИ в Пекине. Это было сложное время, но мы успешно выступили. То, что было потом, не имеет к спорту никакого отношения. Но сейчас мы сильны и готовы в любой момент выйти на мировую арену и показать, кто есть кто», — цитирует Чайковскую Sport24.

Чайковская на момент Олимпийских игр в Пекине являлась председателем тренерского совета сборной России по фигурному катанию. С 20 января она утверждена в должности главного тренера сборной.

Российские фигуристы на Играх-2022 завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую награду.

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU).

Ранее российский фигурист Андрей Мозалёв ответил на вопрос, готов ли он участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом.