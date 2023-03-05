Фигурист Мозалёв ответил, готов ли он ехать на Игры в нейтральном статусе

Российский фигурист Андрей Мозалёв ответил на вопрос, готов ли он участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом.

«Ещё три года, думаю, за это время что-то точно поменяется и нас допустят. Верю в это. Готов ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Всё равно все знают, что я русский фигурист», — цитирует Мозалёва РИА Новости.

На Олимпиаде в Пекине Мозалёв совершил ошибки в короткой и произвольной программах и занял 19-е итоговое место в турнире одиночников, набрав в сумме 233,33 балла.

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU).

Ранее российская фигуристка Алина Горбачёва высказалась о возможном выступлении на международных соревнованиях под нейтральным флагом.