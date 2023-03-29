Сорин заявил, что финальное решение по работе со Ступак будет принято в апреле

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о переходе Юлии Ступак в его группу.

«Безусловно, если у спортсменки такой величины, как Ступак, есть желание тренироваться в моей группе, то это, конечно же, повышает мою мотивацию в работе. Это приятно. И если всё в итоге сложится, то будем работать.

Сейчас идут предварительные переговоры о том, кто из спортсменов в каких группах будет тренироваться. Пока мы с Юлией решили так, но окончательное решение будет приниматься на тренерском совещании, которое в апреле пройдёт в Кировске», — приводит слова Сорина РИА Новости.

29 марта Ступак объявила об уходе из группы Юрия Бородавко в группу Сорина.

Ранее Бородавко высказался об уходе Ступак из его группы.