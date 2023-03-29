Ступак объявила о переходе в группу Сорина
- РИА Новости
«Я решила сделать объявление. Со следующего сезона буду тренироваться в группе Егора Сорина.
Огромное спасибо Юрию Викторовичу Бородавко за понимание и поддержку. Больше мусолить эту тему мне не хочется. Так же, как и тему о решении МОК», — написала Ступак в социальных сетях.
Перед началом сезона Ступак перешла в группу Юрия Бородавко.
2 марта лыжница заявила, что готова продолжать карьеру только под руководством немецкого тренера Маркуса Крамера.
Ранее Ступак высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.