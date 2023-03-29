Хачанов — о победе над Циципасом: счастлив, что могу продолжать играть на том же уровне
«Самое главное не то, что я победил Стефаноса, а то, как я играю. Я просто счастлив, что могу продолжать играть на том же уровне.
Хочу продолжать в том же духе и наслаждаться процессом. Думаю, что мы оба играли очень агрессивно, поэтому тот, кто первым воспользовался шансом, выиграл», — приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.
В следующем туре Хачанов сыграет с Франсиско Серундоло из Аргентины.
Ранее сообщалось, что Хачанов прервал неудачную серию поражений от игроков топ-10, которая длилась 3,5 года.