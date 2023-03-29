Хачанов — о победе над Циципасом: счастлив, что могу продолжать играть на том же уровне

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Российский теннисист Карен Хачанов высказался о победе над Стефаносом Циципасом в матче 1/8 финала турнира ATP в Майами (США) (7:6 (7:4), 6:4).

«Самое главное не то, что я победил Стефаноса, а то, как я играю. Я просто счастлив, что могу продолжать играть на том же уровне.

Хочу продолжать в том же духе и наслаждаться процессом. Думаю, что мы оба играли очень агрессивно, поэтому тот, кто первым воспользовался шансом, выиграл», — приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.

В следующем туре Хачанов сыграет с Франсиско Серундоло из Аргентины.

Ранее сообщалось, что Хачанов прервал неудачную серию поражений от игроков топ-10, которая длилась 3,5 года.

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