Сборная Бельгии под руководством Тедеско одержала первую в истории победу над Германией

Сборная Бельгии под руководством Доменико Тедеско в товарищеском матче впервые в истории команды обыграла Германию.

Встреча на стадионе «Райн-Энерги» завершилась со счётом 3:2.

В составе бельгийской команды мячи забили Янник Карраско, Ромелу Лукаку и Кевин Де Брёйне. У бундестим отличились Никлас Фюллькруг и Серж Гнабри.

Эта победа стала для «красных дьяволов» первой в истории над командой Германии.

Контракт Тедеско со сборной Бельгии рассчитан до конца чемпионата Европы 2024 года. Последним клубом немецкого специалиста был «Лейпциг». С 2019 по 2021 год тренер возглавлял «Спартак».

Ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала об общении с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым насчёт возможного назначения Тедеско на аналогичный пост в сборной России.