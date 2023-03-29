Сборная Бельгии под руководством Тедеско одержала первую в истории победу над Германией

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Сборная Бельгии под руководством Доменико Тедеско в товарищеском матче впервые в истории команды обыграла Германию.

Встреча на стадионе «Райн-Энерги» завершилась со счётом 3:2.

В составе бельгийской команды мячи забили Янник Карраско, Ромелу Лукаку и Кевин Де Брёйне. У бундестим отличились Никлас Фюллькруг и Серж Гнабри.

Эта победа стала для «красных дьяволов» первой в истории над командой Германии. 

Контракт Тедеско со сборной Бельгии рассчитан до конца чемпионата Европы 2024 года. Последним клубом немецкого специалиста был «Лейпциг». С 2019 по 2021 год тренер возглавлял «Спартак».

Ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала об общении с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым насчёт возможного назначения Тедеско на аналогичный пост в сборной России.

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