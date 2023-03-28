Батыршина: ощущение, что какие-то силы не дают Баху объявить о допуске россиян окончательно

Серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Кто-то объявляет, что при допуске россиян никуда не приедет, на что Бах отвечает, что в бойкотах нет ничего нормального. С одной стороны, хорошо, что он на этом настаивает. С другой, такое ощущение, что всё равно есть какие-то другие силы, которые не дают объявить о допуске россиян и белорусов окончательно и бесповоротно», — цитирует Батыршину «Газета.ru».

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов высказал мнение, что новые рекомендации МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования являются частью спектакля.