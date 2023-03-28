В Чехии заявили, что российским спортсменам не место на Олимпийских играх

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский раскритиковал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Я разочарован рекомендациями МОК. Мы не должны закрывать глаза на реальность. Российским спортом централизованно управляет Кремль. Их спортсменам не место на Олимпийских играх. Мы продолжим заниматься этим вопросом, в том числе с экспертной группой», — написал Липавский в соцсетях.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников заявил, что МОК сделал шаг навстречу российским спортсменам, дав возможность участвовать в нейтральном статусе.